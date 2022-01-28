Суд отправил в СИЗО нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в Telegram.



"Подозреваемый на время следствия будет находиться в следственном изоляторе без альтернативы внесению залога", - говорится в сообщении.



Ему инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса - "преднамеренное убийство", "дезертирство" и "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов".

Напомним, что 27 января в Днепре нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии полиция задержала нацгвардейца, который расстрелял пятерых военных и ранил еще столько же. Как известно, он сам сдался правоохранителям.

Обнародованы имена военных, которых на территории завода Южмаш в Днепропетровской области расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук.

Двое военных, пострадавших в результате расстрела, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша. Также ДБР произвела обыск в военной части, где служил Рябчук.

Рябчук во время заседания в Кировском суде в городе Днепр признал свою вину .