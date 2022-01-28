Суд отправил в СИЗО нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре
Кировский районный суд Днепра арестовал нацгвардейца Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на заводе Южмаш в Днепре
Об этом сообщила пресс-служба ДБР в Telegram.
"Подозреваемый на время следствия будет находиться в следственном изоляторе без альтернативы внесению залога", - говорится в сообщении.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса - "преднамеренное убийство", "дезертирство" и "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов".
- Напомним, что 27 января в Днепре нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.
- Впоследствии полиция задержала нацгвардейца, который расстрелял пятерых военных и ранил еще столько же. Как известно, он сам сдался правоохранителям.
- Обнародованы имена военных, которых на территории завода Южмаш в Днепропетровской области расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук.
- Двое военных, пострадавших в результате расстрела, находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша. Также ДБР произвела обыск в военной части, где служил Рябчук.
- Рябчук во время заседания в Кировском суде в городе Днепр признал свою вину .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.92
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное