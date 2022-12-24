Суд отправил под домашний арест полицейского, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, – журналист Галка
Журналист Никита Галка рассказал, что по решению Европейского суда по правам человека, главный обвиняемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова отправлен под круглосуточный домашний арест
Об этом журналист сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Ивана Приходько, главного обвиняемого в убийстве Кирилла Тлявова, суд отпустил под домашний круглосуточный арест. Это решение предопределено требованием Европейского суда по правам человека. Украина ратифицировала Европейскую хартию по правам человека и украинский суд должен выполнять решение суда по правам человека. Именно поэтому Иван Приходько оказался под домашним арестом", – объяснил Галка.
Журналист подчеркнул, что за три года вина ни одного из обвиняемых еще не доказана.
"Дело длится более трех лет и до сих пор виновник не назван. В прокуратуре считают, что именно Иван Приходько является главным обвиняемым в этом деле. Иван Приходько и является тем человеком, который произвел тот роковой выстрел. Хотя по делу фигурируют четыре обвиняемых. Однако вина ни одного из них пока не доказана", – добавил он.
- 1 июня 2019 в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.
- Следователи ГБР провели досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух развлекавшихся стрельбой полицейских. 2 июня 2019 года эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня 2019 года раненый полицейским мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "преднамеренное убийство".
- Впоследствии глава полиции Киевщины Ценов ушел с должности, попросив перевести его служить в зону ООС.
- Позже полицейскому, фигурирующему в деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова от огнестрельного ранения, объявили подозрение в убийстве по неосторожности.
- Как известно, один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двое фигурантов в 2020 году освобождены из-под стражи после внесения залога. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него - личное обязательство.
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