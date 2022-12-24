Об этом журналист сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Ивана Приходько, главного обвиняемого в убийстве Кирилла Тлявова, суд отпустил под домашний круглосуточный арест. Это решение предопределено требованием Европейского суда по правам человека. Украина ратифицировала Европейскую хартию по правам человека и украинский суд должен выполнять решение суда по правам человека. Именно поэтому Иван Приходько оказался под домашним арестом", – объяснил Галка.

Журналист подчеркнул, что за три года вина ни одного из обвиняемых еще не доказана.

"Дело длится более трех лет и до сих пор виновник не назван. В прокуратуре считают, что именно Иван Приходько является главным обвиняемым в этом деле. Иван Приходько и является тем человеком, который произвел тот роковой выстрел. Хотя по делу фигурируют четыре обвиняемых. Однако вина ни одного из них пока не доказана", – добавил он.