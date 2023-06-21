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Суд отправил под домашний арест директора департамента КГГА Ткачука из-за дела об укрытии

21 июня, 2023 среда
12:48
Криминал

Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука

Об этом сообщает "Общественное".

Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей у закрытого укрытия в Деснянском районе столицы. Он ответственен за карту укрытий, на которой отметки не совпадали с имеющимися укрытиями.

Отмечается, что мам Роман Ткачук считает подозрение необоснованным, а его адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Справочно. Роман Ткачук в 2018 году возглавил управление по вопросам гражданской защиты КГГА, на протяжении 17 лет работает спасателем, имеет ряд наград. Он принимает непосредственное участие в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве. В настоящее время, во время военного положения, департамент муниципальной безопасности, директором которого является Ткачук, подчиняется КГГА.

Дело об укрытии

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине. А столичные власти сказали, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.

Позже, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому укрытию. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района, что на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче, которого обвинили в том, что он не проконтролировал работу укрытия, и замглавы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. В то же время охранника заведения Вадима Мышкина, единственного признавшего свою вину, отправили в СИЗО на 2 месяца.

10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию. В то же время ГСЧС заявила , что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.

20 июня следственное управление Нацполиции в Киеве сообщило о подозрении директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку, обвиняемому в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

полиция
новости Киева
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