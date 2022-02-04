Суд отправил под арест псевдородича главы МВД Монастырского, который "продавал" должности в министерстве

Об этом сообщает АР Крым и Севастополь.



Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 745 тыс. грн.



2 февраля полиция задержала мужчину, представлявшегося двоюродным братом руководителя Министерства внутренних дел Дениса Монастырского и уверяющего, что может договориться о получении должности руководителя департамента в правоохранительной структуре. Цена услуги – $60 тысяч.



Тогда злоумышленнику объявили подозрение в злоупотреблении воздействием (ст. 369-2 УК Украины). Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.