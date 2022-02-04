Суд отправил под арест псевдородича главы МВД Монастырского, который "продавал" должности в министерстве
В Киеве суд назначил псевдородича министра внутренних дел Дениса Монастырского, подозреваемого в "продаже" должностей в МВД, меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога
Об этом сообщает АР Крым и Севастополь.
Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 745 тыс. грн.
2 февраля полиция задержала мужчину, представлявшегося двоюродным братом руководителя Министерства внутренних дел Дениса Монастырского и уверяющего, что может договориться о получении должности руководителя департамента в правоохранительной структуре. Цена услуги – $60 тысяч.
Тогда злоумышленнику объявили подозрение в злоупотреблении воздействием (ст. 369-2 УК Украины). Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28
Покупка 28Продажа 28.29
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное