Суд отправил нардепа Алексеева под стражу на 60 суток

Об этом сообщает Еспресо.

Алексееву избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. В качестве альтернативы определен залог в 2 млн 264 тыс. грн.

Заседание по избранию меры пресечения Алексееву было назначено на 1 июля, однако подсудимый не явился. Судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля.

Позже в пресс-службе "Европейской Слидарности" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

В чем подозревают депутата Алексеева

Офис генпрокурора сообщил депутату от партии "Европейская Солидарность" Алексееву о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По месту жительства нардепа СБУ и ГБР провели обыски.

По данным следствия, депутат путём обмана завладел деньгами гражданина Германии. Речь идет о 50 тысячах долларов (1,8 миллиона гривен). Он якобы обещал иностранцу способствовать избежанию экстрадиции, для чего гарантировал использовать собственные связи в суде.

Правоохранители зафиксировали, как Алексеев получил 30 тысяч долларов. А перед этим, как отмечают в ОГП, он получил еще 20 тысяч долларов

Позиция депутата

"Это – действительно расправа над оппозицией. У нас на 27 народных депутатов нашей фракции где-то 100 уголовных производств. Извините, это ненормально. Адвокаты юридической фирмы, которую я основал, защищают депутатов "Европейской Солидарности" – в частности, Софию Федыну, Артура Герасимова. Также они были защитниками городского головы Чернигова Владислава Атрошенко", – заявил Алексеев в комментарии журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

Народный депутат также отметил, что был основным докладчиком по поводу полномочий городского головы Киева Кличко. "Я был докладчиком в Конституционном Суде по конституционному представлению, основным докладчиком относительно полномочий мэра Киева. Что мэр, избранный народом, является главой КГГА. Более того, я был автором альтернативного законопроекта, где все полномочия переходят к мэру. Мы понимаем, что все из-за этого происходит", – добавил Алексеев.

"Если бы был хоть какой-то материал, то обвиняли бы во взятии взятки. А поскольку нет ни одного материала, то обвиняют в мошенничестве. Это смешное обвинение", – отмечает Алексеев.

Он сообщил, что силовики использовали для провокации лицо, находящееся фактически в заложниках власти из-за угрозы экстрадиции в Германию. "В обмен на то, чтобы не экстрадировать в Германию, а ему там грозит 15 лет лишения свободы, он, к сожалению, согласился на такой грязный заказ", – отметил народный депутат.

Сергей Алексеев отметил, что подсудность дела сомнительна, поэтому адвокаты будут работать на обеспечение оправдательного приговора или закрытие дела.

Что говорит адвокат нардепа Евгений Солодко по поводу обысков

"Во-первых, зашли с якобы неотложным обыском. На вопрос: "Ребята, а что вы пытаетесь достичь?" – "Защитить ценные вещи, которые могут быть повреждены". – "Какие именно?" – "Деньги". – "Что за деньги?" – "Неправомерная выгода". – "Простите, а по какому делу вы пришли?" – "Мошенничество". – "Так неправомерная выгода, или мошенничество?". Вот именно с этого и началось. Вроде личности их установлены, но документов их никто не видел. Постоянно вертелась какая-то куча неизвестных... Интересовали исключительно деньги. И когда начали разбираться, то четко предъявить какую-то претензию народному депутату Алексееву и адвокату Доручай, несмотря на то, что остановлено свидетельство, так и не смогли", – сказал он.

"Европейская Солидарность" заявляет о продолжении давления на своих представителей

В ЕС подчеркнули, что обыски прошли без постановления суда, с неясными объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.

"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата. Напомним, до этого были неоднократные ночные обыски у других членов нашей команды, попытки давления на семьи и запугивания. Вместо того чтобы бороться с внешним врагом, власти натравливают карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил. При этом открытым остается вопрос, кто и как помог уехать из страны настоящим коррупционерам от власти - Трубицину, Сенниченко и другим", - говорится в заявлении.