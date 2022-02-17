Суд отправил на повторное рассмотрение дело об экс-нардепе Пашинском

Об этом сообщает Верховный суд в Facebook.



Прокуратура направила кассационную жалобу с требованием отменить оправдательный приговор Васильковского горрайонного суда и направить дело на новое рассмотрение.



Верховный суд частично удовлетворил иск прокуратуры, но аргументы решения будут известны 22 февраля.



Суд отменил решение судов предыдущих инстанций в отношении Пашинского и направил дело на повторное рассмотрение.



В 2016 году в одном из сел Киевской области тогдашний депутат Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который якобы пытался напасть на депутата со стеклянной бутылкой.



В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело в отношении Пашинского, но в 2019 году его возобновили. В октябре 2019 года бывшего депутата взяли под стражу. 18 декабря суд смягчил меру пресечения и отпустил его под круглосуточный домашний арест.



Пашинскому инкриминировали умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозило от 5 до 8 лет лишения свободы, однако в марте 2021 года Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего нардепа, потому что сторона обвинения "не доказала вины Пашинского".

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