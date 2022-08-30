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"Судебное заседание отложено. Но риск остается. На самом деле мы сталкиваемся с ситуацией мародерства во время войны, когда Вооруженные сиды контрнаступают где-то на юге - Коломойский контрнаступает в судебную систему Украины. И под шум военных действий может не только оттяпать у государства $5,5 млн, но и отторгнуть достоинство, разрушить сотрудничество с нашими западными партнерами", - сказал инвестбанкир и экономический эксперт Сергей Фурса.

Судебное заседание по делу N910/1834/19 по иску бизнесмена Игоря Коломойского и связанной с ним компании Triantal Investments отложено на 20 сентября из-за неявки представителей истцов.

"Национализация Приватбанка была очень важным моментом реформ в Украине после площади. Антиколомойский закон, которым судья должен руководствоваться в таком случае, является очень цепким элементом сотрудничества нашей страны с западным миром. Это было гарантией того, что Украина не вернется на путь сотрудничества с олигархами. Поэтому сейчас есть риски, как в денежном измерении, так и в сотрудничестве с западными партнерами, что крайне важно во время войны. Ведь именно поддержка западных партнеров позволяет храбрым Вооруженным силам Украины - держаться", - добавил Фурса.

Справочно. После того как 18 декабря 2016 года ПриватБанк решением НБУ был отнесен к неплатежеспособным, банк был выведен с рынка с применением законной процедуры bail-in: обмен вкладов связанных с банком лиц на акции банка, которые в дальнейшем были выкуплены Министерством финансов за 1 грн для спасения банка и восстановления его платежеспособности. Для сохранения финансовой стабильности государство докапитализировало банк на 155 млрд грн.

15 июля бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн.

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

В июле 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета.

Дубилет заявил, что правоохранительные органы имеют сведения о его местонахождении .

15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка — экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

22 февраля 2021 года экс-главе правления ПриватБанка Дубилета, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

26 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка.

30 августа Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского и связанной компании Triantal Investments к государственному ПриватБанку и 7 ответчиков о признании договора купли-продажи акций недействительным с 2016 года и возвращении ему акций.

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