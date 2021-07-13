Суд отменил статус русского языка как регионального в Николаеве
Николаевский окружной административный суд отменил решение горсовета о присвоении русскому языку статуса регионального
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным прокуроров, в СМИ периодически появлялась информация, что депутаты горсовета не могут лишить русский язык статуса регионального.
Статус был предоставлен решением 2012 года на выполнение требований закона "Об основах государственной языковой политики".
"Учитывая, что КСУ в 2018 году признал этот закон неконституционным, прокурор подал иск об отмене решения органа горсовета", - говорится в сообщении.
- Напомним, депутатам Николаевского городского совета не хватило голосов , чтобы отменить предоставление русскому языку статуса регионального в городе.
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