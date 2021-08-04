Суд отменил решение, останавливавшее предписание НАПК о незаконности назначения Витренко главой Нафтогаза

Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков, передает пресс-служба ведомства.



"3 августа 2021 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление ОАСК, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинету Министров Украины. В предписании НАПК требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко", - говорится в сообщении.



"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.



Обращаем внимание, что одним из оснований инициирования дела стала якобы отсутствии возможности отмены Правительством пунктов 8 и 9 упомянутого распоряжения.



Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание Правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:



1. Отмена как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение Правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции";

2. Прекращение действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.



"НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнении предписания. Наш приоритет - обеспечить действие Закона Украины "О предотвращении коррупции". Все органы власти, все граждане заинтересованы, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права. Ведь только при этом условии сможем построить справедливое общество и сильную экономику", - добавил председатель НАПК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb