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Суд отменил решение о блокировке Telegram в Бразилии

30 апреля, 2023 воскресенье
07:09
Мир Telegram

В Бразилии суд отменил решение о блокировании Telegram в стране, назвав его "необоснованным"

Об этом информирует g1 .

Федеральный судья Флавио Лукас частично приостановил действие судебного запрета, временно приостановившее работу Telegram в Бразилии. Он отметил, что это решение является "необоснованным, учитывая распространенное по всей национальной территории нарушение свободы общения тысяч людей, совершенно не знакомых с расследуемыми фактами".

В то же время, магистрат оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (7 млн 321 тыс. грн), который был наложен за невыполнение решения о предоставлении данных пользователей каналов с неонацистским контентом. Речь, в частности, о данных администраторов таких каналов.

Обоснованность судебного приказа должна быть оценена в специализированной коллегии TRF-2.

  • 27 апреля в Бразилии суд решил запретить Telegram, поскольку он якобы отказалась предоставлять полиции все данные о неонацистах, пользующихся соцсетью.
  • 28 апреля стало известно, что Telegram обжалует решение суда в Бразилии о блокировании социальной сети на территории страны.
Технологии
Бразилия
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