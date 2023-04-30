Суд отменил решение о блокировке Telegram в Бразилии
В Бразилии суд отменил решение о блокировании Telegram в стране, назвав его "необоснованным"
Об этом информирует g1 .
Федеральный судья Флавио Лукас частично приостановил действие судебного запрета, временно приостановившее работу Telegram в Бразилии. Он отметил, что это решение является "необоснованным, учитывая распространенное по всей национальной территории нарушение свободы общения тысяч людей, совершенно не знакомых с расследуемыми фактами".
В то же время, магистрат оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (7 млн 321 тыс. грн), который был наложен за невыполнение решения о предоставлении данных пользователей каналов с неонацистским контентом. Речь, в частности, о данных администраторов таких каналов.
Обоснованность судебного приказа должна быть оценена в специализированной коллегии TRF-2.
- 27 апреля в Бразилии суд решил запретить Telegram, поскольку он якобы отказалась предоставлять полиции все данные о неонацистах, пользующихся соцсетью.
- 28 апреля стало известно, что Telegram обжалует решение суда в Бразилии о блокировании социальной сети на территории страны.
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