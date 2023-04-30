Суд отменил решение о блокировке Telegram в Бразилии

Об этом информирует g1 .

Федеральный судья Флавио Лукас частично приостановил действие судебного запрета, временно приостановившее работу Telegram в Бразилии. Он отметил, что это решение является "необоснованным, учитывая распространенное по всей национальной территории нарушение свободы общения тысяч людей, совершенно не знакомых с расследуемыми фактами".

В то же время, магистрат оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (7 млн 321 тыс. грн), который был наложен за невыполнение решения о предоставлении данных пользователей каналов с неонацистским контентом. Речь, в частности, о данных администраторов таких каналов.

Обоснованность судебного приказа должна быть оценена в специализированной коллегии TRF-2.