Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил в Facebook.



В обоснование иска, в частности, указано, "что по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по защите государственного языка об отмене решений органов местного самоуправления относительно функционирования региональных языков установлено, что решение Днепропетровского областного совета от 17 августа 2012 года № 333-14/VI "О поддержке языковой политики в Украине" определяет меры по развитию, использованию и защите русского языка как регионального, в связи с чем не соответствует требованиям действующего законодательства".



"Наконец это антиконституционное решение отменено. Все мы помним, что после принятия в 2012 году позорного закона " Об основах государственной языковой политики ", начался своеобразный "парад" принятия решений местными советами о предоставлении русскому языку статуса регионального. И Днепропетровская область не исключение . Однако еще в феврале 2018 года КСУ признал этот закон неконституционным. А с 16 июля 2019 года вступил в силу закон Украины "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому депутаты Днепропетровского областного совета должны были в шестимесячный срок пересмотреть и отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Однако этого не произошло. И только в судебном порядке нам удалось этого добиться ", - отметил Кремень.



Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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