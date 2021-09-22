Суд открыл дело по аннулированию лицензии канала "НАШ"
Окружной административный суд Киева открыл дело по аннулированию лицензии телеканала "НАШ 365"
Об этом идется на сайте суда.
"Окружной административный суд города Киева, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, принял - открыть дело по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении.
Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
- Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радио просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".
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