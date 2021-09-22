Суд открыл дело по аннулированию лицензии канала "НАШ"

Об этом идется на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, принял - открыть дело по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении.

Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радио просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".

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