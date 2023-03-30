Об этом пишет министр культуры Александр Ткаченко.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение суд вынес еще 28 марта, но обнародовал его сегодня, 30 марта.

Постановление суда можно обжаловать в апелляционной инстанции.