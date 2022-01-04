Суд отклонил иск "малыша с обложки" альбома Nirvana

Об этом сообщает Variety.

30-летний мужчина пытался отсудить у участников группы $2,5 млн, обвинив их в распространении детской порнографии. Истец утверждал, что его имя и бренд "оказались навсегда связаны с коммерческой эксплуатацией секса".

Альбом Nevermind вышел в 1991 году и стал самым успешным в истории Nirvana. На его обложке изображен младенец, плывущий к долларовой купюре. Фото было сделано, когда Элдену было четыре месяца.

Иск отклонен без рассмотрения, поскольку истец пропустил сроки подачи возражений на ходатайство ответчиков об отклонении.

При этом он до 13 января может запустить процесс возобновления разбирательства.

Напомним, в августе 2021 года 30-летний Спенсер Элден, чьи фото использовали для обложки альбома группы Nirvana, подал в суд.

Адвокаты Nirvana отвергли обвинения Элдена, обвинившего участников группы в распространении детской порнографии из-за его фото на обложке альбома Nevermind.