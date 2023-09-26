Суд отклонил апелляцию Богуслаева и оставил его под стражей

Об этом сообщает Общественное.

Суд отклонил апелляцию адвоката экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в коллаборационизме, и оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, подозреваемый будет оставаться под стражей до 22 октября.

Во время заседания защитники Богуслаева аргументировали, что большинство рисков, которые сторона обвинения указала в предыдущем ходатайстве, отпали, поскольку досудебное расследование было завершено 22 сентября.

Накануне Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на арест олигарха Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения – арест и залог в размере 509 млн грн.