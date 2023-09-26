Суд отклонил апелляцию Богуслаева и оставил его под стражей
Суд отклонил апелляцию экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и оставил в силе решение первой инстанции – пребывание под стражей до 22 октября
Об этом сообщает Общественное.
Суд отклонил апелляцию адвоката экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в коллаборационизме, и оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, подозреваемый будет оставаться под стражей до 22 октября.
Во время заседания защитники Богуслаева аргументировали, что большинство рисков, которые сторона обвинения указала в предыдущем ходатайстве, отпали, поскольку досудебное расследование было завершено 22 сентября.
Накануне Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на арест олигарха Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения – арест и залог в размере 509 млн грн.
- Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев был арестован.
- 4 ноября 2022 стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".
- В конце марта ему продлили арест до 27 мая.
- 10 мая журналисты проект "Схемы" обнародовали письмо-заявление за подписью Богуслаева, в котором бывший глава предприятия "Мотор Сич" попросил включить его в список на обмен с Россией.
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