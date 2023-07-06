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Суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры

6 июля, 2023 четверг
00:44
Общество

Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Сегодня по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба УПЦ МП оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2023 об обеспечении иска по делу №910/5094/23 оставлено без изменений", – говорится в сообщении.

Северный апелляционный хозяйственный суд рассматривал апелляционную жалобу УПЦ МП по решению Хозяйственного суда Киева от 24 апреля. Тогда суд удовлетворил заявление Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника.

УПЦ МП с этим решением не согласилась и подала апелляционную жалобу. В нем просила отменить упомянутое решение Хозяйственного суда города Киева.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение. После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в Минкульте сообщили, что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также запечатывание тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытаются сорвать ее работу. Впоследствии стало известно, что глава комиссии написал заявление в полицию из-за препятствования их работе.

Кроме того, в этот день Белорусская православная церковь заявила, что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры "в случае их насильственного выселения".

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