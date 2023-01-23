Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Так, на закрытом заседании 23 января судья Юрий Бабенко не удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении от должности городского головы Полтавы сроком на 2 месяца.

Таким образом, городской голова Александр Мамай продолжит выполнять свои обязанности.

В декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, Александр Мамай заявил, что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата".

В декабре 2022 года Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 УК Украины, это произошло после его заявления о создании в области воинской части, которая будет заниматься тремя областями. Мэр Полтавы назвал подозрение "политически мотивированным".

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