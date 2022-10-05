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Суд отказался арестовать экс-заместителя Ульяны Супрун Павла Ковтонюка

5 октября, 2022 среда
19:29
Общество

Судья Печерского районного суда Киева не поддержала ходатайство прокуроров и оставила Павла Ковтонюка с личным обязательством

Об этом Еспресо.TV сообщил адвокат экс-чиновника Андрей Слюсарь.

В среду, 5 октября, состоялось заседание по делу замминистра здравоохранения в 2016-2019 гг. Павла Ковтонюка. Государственное бюро расследований подозревает бывшего чиновника в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Как утверждают в ГБР, в 2018 году, будучи заместителем министра здравоохранения, Павел Ковтонюк подписал документы о закупке программного обеспечения для реестра живых доноров стволовых клеток и оно в дальнейшем не использовалось. В результате страна якобы потеряла 1,9 млн грн бюджетных средств.

Прокурор требовал применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 06:00 с использованием электронных средств контроля. В ходе судебного заседания адвокат Ковтонюка Андрей Слюсар заявил, что несколько народных депутатов готовы взять его подзащитного на поруки. В суде вживую такое решение засвидетельствовали Юлия Клименко, Ярослав Железняк, Ярослав Юрчишин, Марина Бардина, Лада Булах, Анна Бондарь, Дмитрий Гурин и Гео Лерос. Депутаты Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Галина Васильченко и Давид Арахамия подали ответные заявления онлайн.

Общественность также активно выступила в поддержку бывшего зама Супрун. Посты с поддержкой опубликовали десятки активистов и общественных деятелей, а пациентские организации Сети БО "100% Жизнь" опубликовали отдельное заявление по подозрению Павлу Ковтонюку.
Судья это учла и избрала более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.

"Фактически этим решением судья констатировала, что прокурор не смог доказать существования никакого риска противоправного поведения Павла Ковтонюка. Надеюсь, прокурору хватит профессиональной смелости для того, чтобы признать свою ошибку и безосновательность подозрений и закрыть дело самостоятельно, а не передавать его в суд", – прокомментировал правозащитник.

Он добавил, что сейчас ожидает материалов дела, которые ему предоставят для ознакомления.

"Мы будем работать над тем, чтобы доказать невиновность Павла и нелогичность предъявленных к нему обвинений", – подытожил юрист.

Ранее его подзащитный признал, что подписал упомянутые в подозрении документы. Но добавил, что "не подписать их было бы преступлением, и если бы вернулся в тот день, то сделал бы это снова". Программное обеспечение, на которое выделили средства из госбюджета, должно было обеспечить доступ Украине к международному реестру доноров костного мозга. По словам экс-чиновника, документ он подписал на законных основаниях, это было необходимо, чтобы реформировать систему здравоохранения в сфере трансплантаций. Это было не его направление работы в ведомстве. Свою подпись под документом поставил, потому что профильного заместителя не было на месте, а закупку важно было завершить до конца месяца.

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