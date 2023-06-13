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Суд отказал УПЦ МП в праве совершать литургии в Киево-Печерской лавре

13 июня, 2023 вторник
19:09
Общество

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" об совершении богослужений в Успенском соборе и Трапезной церкви в Верхней Лавре

Об этом в телеграме сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Представители Мужского Монастыря УПЦ не прибыли на заседание, подав ходатайство о переносе, которое было отклонено судом как необоснованное. Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", – говорится в сообщении.

Полный текст решения суда должен быть обнародован 27 июня.

Ткаченко отметил, что это первая, но не последняя победа в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству.

Как отмечает "Радио Свобода", в УПЦ (МП) заявили, что их представители не были на суде "в связи с участием в других процессуальных действиях". Со ссылкой на своего адвоката Никиту Чекмана в УПЦ (МП) заявили, что "суд даже не дал стороне истца возможности в судебном заседании предоставить свои объяснения, задать ответчику вопрос, принять участие в дебатах и доказать как суду, так и общественности свою правовую позицию" . Чекман сказал, что после получения полного текста решения суда будут подавать апелляционную жалобу.

Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ (МП) заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в минкульте сообщили, что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

УПЦ МП
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