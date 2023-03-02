Суд отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья
Апелляционный суд в Тбилиси отклонил иск адвоката экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об отсрочке приговора по состоянию здоровья
Об этом сообщает издание "Новости Грузия".
Отмечается, что защита пыталась оспорить решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, согласно которому нет оснований для освобождения Саакашвили по состоянию здоровья. Апелляционный суд заявил, что не нашел правовых оснований для удовлетворения жалоб адвокатов по этому решению.
В свою очередь защита Саакашвили обращает внимание на то, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушания сторон. Решение было принято только на основании материалов дела.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. Там Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку.
- 30 июля его адвокат заявил, что экс-президент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский показал фотографии экспрезидента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и заявил, что грузинские власти хотят его смерти.
- 6 февраля Верховная Рада поддержала обращение в Грузию с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
- 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
- 15 февраля Европарламент призвал Грузию помиловать и уволить экс-президента Саакашвили.
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