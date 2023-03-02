Суд отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья

Об этом сообщает издание "Новости Грузия".

Отмечается, что защита пыталась оспорить решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, согласно которому нет оснований для освобождения Саакашвили по состоянию здоровья. Апелляционный суд заявил, что не нашел правовых оснований для удовлетворения жалоб адвокатов по этому решению.

В свою очередь защита Саакашвили обращает внимание на то, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушания сторон. Решение было принято только на основании материалов дела.