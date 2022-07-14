Суд отказал Эмберу Херду в пересмотре приговора суда с Джонни Деппом
Победа Джонни Деппа в прошлом месяце в суде против Эмбер Хьорд остается в силе
Судья Пенни Азкарат своим постановлением отклонила ходатайство Хьорд об отмене вердикта в пользу ее бывшего супруга на сумму более $10 млн и назначения нового судебного разбирательства.
Сообщают, что в конце июня адвокаты Хьорд подали в суд документы, в которых назвали присужденные Деппу компенсации чрезмерными и подвергли сомнению весь процесс.
11 июля юридическая команда Деппа Brown Rudnick назвала позицию Хьорда "необоснованной" и "легкомысленной". Адвокаты также заявили, что у стороны Херда было достаточно времени, чтобы решать вопрос о неправильном присяжном до и во время судебного процесса по делу о клевете.
"Должная процедура была гарантирована и обеспечена всем сторонам в этом судебном процессе, — говорится в постановлении судьи Азкарат. — Допрос был проведен справедливо и беспристрастно, суд и обе стороны изучили потенциальных присяжных. Нет никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий".
- 1 июня Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хьорд.
- 14 июня Эмбер Хьорд заявила , что судебный процесс между ней и актером Джонни Деппом был представлен "несправедливо".
- Однако уже 17 июня Хёрд призналась , что любит Джонни Деппа даже после решения суда в его пользу.
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