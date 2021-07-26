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Суд освободил "титушку" Крысина от ответственности по трем статьям УК

26 июля, 2021 понедельник
22:09

Дарницкий районный суд Киева освободил Юрия Крысина, осужденного за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году, от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов

Об этом сообщает "Адвокатская совещательный группа".

"Дарницкий суд Киева 26 июля 2021 года освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения по истечении сроков давности. Осталось только обвинение по ст. 127 УК - пытки ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о статье 296 (хулиганство совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) УК . Активисты объяснили, что именно по этим статьям Крысина освободили от ответственности.

Крысин уже осужден по делу убийства "титушки" журналиста Веремия к 5 годам лишения свободы.

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