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Суд освободил американскую певицу Бритни Спирс от 13-летнего опекунства отца

13 ноября, 2021 суббота
19:25
Мир

Суд в Лос-Анджелесе прекратил опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей, которое продолжалось 13 лет

Об этом сообщает CNN.

После отмены опекунства Бритни Спирс снова будет самостоятельно принимать решения относительно своего будущего и финансовых вопросов.

Джеймс Спирс был отстранен от опекунства еще 29 сентября, теперь судья Бренда Пенни окончательно утвердила это решение.

Сама певица на заседании суда 12 ноября не присутствовала. Во время заседания на улице перед зданием собрались толпы фанатов Бритни Спирс. Решение суда поклонники встретили аплодисментами, скандированиями и танцами под песни Спирс.

"Боже мой, я безумно люблю своих фанатов! Думаю, я буду рыдать весь оставшийся день! Лучший день в истории, благодарение Господу", - написала Бритни Спирс в Instagram.

Бритни Спирс находилась на попечении своего отца Джеймса Спирса и других людей с 2008 года. Певице назначили опекунство, когда она попала в психбольницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Попечительство предполагало полный контроль за ее жизнью и финансами. При этом певица продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

В июне 2021 года 39-летняя Бритни Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку отца. Она заявила, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующие лекарства и не позволяли забеременеть. Певица сказала, что не будет давать концерты, пока ее жизнь контролирует отец.

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Лос-Анджелес
психбольница
США
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