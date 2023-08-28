Суд оставил в силе приговор Ярославу Тарасенко, осужденному по делу убийства депутата госдумы РФ Вороненкова

Об этом сообщает издание "Решетки".

Экс-депутата Дениса Вороненкова застрелил ветеран АТО из батальона "Донбасс" Павел Паршов в Киеве в 2017 году. Тарасенко считается соучастником преступления, ведь, по версии прокуратуры, в тот день он являлся водителем Вороненкова.

Сам Тарасенко вину отрицает, однако в декабре 2021 Шевченковский районный суд Киева признал его виновным. 24 августа 2023 года апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, теперь он вступил в законную силу.

Издание также сообщает, что вместе с Тарасенко судили харьковчанина Александра Лося, который, по версии следствия, следил за Вороненковым в день убийства, однако был оправдан. Прокуратура подала апелляцию на приговор, но в прошлом году Лось был мобилизован и суд был приостановлен на время его службы.

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