Суд оставил в силе приговор Ярославу Тарасенко, осужденному по делу убийства депутата госдумы РФ Вороненкова
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Ярославу Тарасенко, обвиняемому в убийстве депутата госдумы РФ Вороненкова - лидера павлоградского "Правого сектора" осудили на 12 лет колонии
Об этом сообщает издание "Решетки".
Экс-депутата Дениса Вороненкова застрелил ветеран АТО из батальона "Донбасс" Павел Паршов в Киеве в 2017 году. Тарасенко считается соучастником преступления, ведь, по версии прокуратуры, в тот день он являлся водителем Вороненкова.
Сам Тарасенко вину отрицает, однако в декабре 2021 Шевченковский районный суд Киева признал его виновным. 24 августа 2023 года апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, теперь он вступил в законную силу.
Издание также сообщает, что вместе с Тарасенко судили харьковчанина Александра Лося, который, по версии следствия, следил за Вороненковым в день убийства, однако был оправдан. Прокуратура подала апелляцию на приговор, но в прошлом году Лось был мобилизован и суд был приостановлен на время его службы.
С деталями дела можно ознакомиться подробнее здесь .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.68 Покупка 37.68Продажа 38.52
- EUR Покупка 40.88Продажа 42.03
- Актуальное
- Важное