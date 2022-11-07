Об этом 7 ноября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению, такое решение приняла Апелляционная палата, отказавшая стороне защиты и оставившая действующий заочный арест.

"7 ноября 2022 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины III—IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении", – отметили в САП.

При этом после задержания и доставки подозреваемого к месту проведения досудебного расследования следственный судья может рассмотреть вопрос о смягчении меры пресечения, отметили в САП.

Имя народного депутата следствие не называет, в то же время обстоятельства указывают на внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

7 декабря 2020 года стало известно, что Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

27 октября 2022 года нардепу избрали меру пресечения в виде заочного ареста.

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