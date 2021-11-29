Суд оставил неизменным оправдательный приговор догхантеру Святогору

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий суда.



"Да, мы подтверждаем информацию о том, что Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, который оправдал догхантера Алексея Святогора. Это правда. Было решено оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева", - говорится в заявлении.

Напомним, Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости с целью ее распространения (ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины). Однако в суде решили, что сами по себе такие слова на радиоэфирах и в студиях телеканалов не содержат объективной или субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений.

18 января Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора.

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