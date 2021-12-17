Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
Апелляционный суд Киева не отменил круглосуточный домашний арест главе партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку
Об этом свидетельствует трансляция заседания суда.
Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные прокуратурой и адвокатами Виктора Медведчука.
Они обжаловали решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства относительно назначения нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей и избрания круглосуточного домашнего ареста.
Решение суда первой инстанции осталось в силе, а апелляции прокуратуры и адвокатов не удовлетворили.
- 12 мая 2021 года Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.
- Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене по "крымскому" делу нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.
- 6 декабря Виктору Медведчуку продлили домашний арест до середины января.
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