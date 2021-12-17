Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

Об этом свидетельствует трансляция заседания суда.



Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные прокуратурой и адвокатами Виктора Медведчука.



Они обжаловали решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства относительно назначения нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей и избрания круглосуточного домашнего ареста.



Решение суда первой инстанции осталось в силе, а апелляции прокуратуры и адвокатов не удовлетворили.

12 мая 2021 года Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене по "крымскому" делу нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

6 декабря Виктору Медведчуку продлили домашний арест до середины января.

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