Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
Апелляционный суд принял решение по рассмотрению апелляций относительно домашнего ареста нардепа Виктора Медведчука
Об этом сообщает "РБК-Украина",
"Решение объявят 3 августа 2021 года в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.
Печерский райсуд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.
Адвокаты политика обжаловали решение следственного судьи. Апелляционному суду нужно было изучить 12 томов дел перед принятием решения.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крым двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука.
- 7 июля суд продлил расследование дела Медведчука на полгода - до 11 ноября.
- 9 июля Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября.
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