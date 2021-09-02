Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Об этом сообщает Еспресо.TV, ссылаясь на трансляцию суда .

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народного депутата Виктора Медведчука еще на 60 суток (до 31 октября).

Его подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Нардепу грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди предъявленных ему обвинений:

12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.

Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .

9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату, подозреваемому в государственной измене, Виктору Медведчуку.

- покушение на хищение природных ресурсов;- передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну;- антиукраинская деятельность.

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