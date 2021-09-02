Суд оставил Медведчука под домашним арестом
Нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, оставили под круглосуточным домашним арестом до 31 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV, ссылаясь на трансляцию суда .
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народного депутата Виктора Медведчука еще на 60 суток (до 31 октября).
Его подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Нардепу грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди предъявленных ему обвинений:- покушение на хищение природных ресурсов;
- передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну;
- антиукраинская деятельность.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- 9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату, подозреваемому в государственной измене, Виктору Медведчуку.
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