Суд оставил без изменений приговор Плотницкому и еще двум главарям "ЛНР" за сбитие Ил-76 с украинскими десантниками

Об этом сообщает "Радио Свобода".



Издание передает, что апелляцию на решение суда первой инстанции подал адвокат потерпевших Виталий Погосян. Он пытался обжаловать часть решения, в котором говорится о выплате за моральный ущерб родственникам 49 погибших. Согласно решению суда эти средства должны были выплатить осужденные, однако, по мнению адвоката, это должно было бы сделать государство.



Постановление апелляционного суда Погосян назвал "решением, которое не будет исполнено". Он заявил, что будет подавать кассационную жалобу в Верховный суд.



"Апелляционная жалоба в суде находилась с марта прошлого года. Я посчитал: за это время десять судей заявили о самоотводе. Некоторые - по уважительным причинам, некоторые - по формальным, мотивируя самоотвод тем, что не имеют доступа к государственной тайне. Но в материалах дела. нет ничего, что составляет государственную тайну", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 14 июня 2014 года кафиры сбили военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил ВСУ, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. 49 человек (9 членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады), находившиеся на борту сбитого самолета, погибли.

16 марта в суде Днепра объявили приговор бывшему главарю так называемой "ЛНР" Игорю Плотницкому: пожизненное лишение свободы по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года.