Суд остановил депортацию белорусского анархиста Боленкова из Украины

Об этом сообщает ZMINA.



"Дело было под большим давлением, на людей нападали, но никто не испугался. То, что со мной рядом все время были правозащитники, чувство, что я могу бороться не один, придавало мне сил", - сказал Боленков.

СБУ обвиняет его в том, что он является сторонником анархистской идеологии и относится к группировке "Революционное действие" и "La Revolte", которые "подстрекают к свержению государственной власти".



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Спецслужба также обвиняла активиста в том, что он организовывал в Украине акции, во время которых "критиковал украинских правоохранителей", а также "открыто пропагандировал силовой метод смены власти в Беларуси".

Сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины

Боленков обжаловал решение о депортации.

Шевченковский районный суд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы адвокатов активиста.