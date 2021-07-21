Суд остановил депортацию белорусского анархиста Боленкова из Украины
Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу белорусского активиста Алексея Боленкова на решение СБУ о депортации из Украины
Об этом сообщает ZMINA.
"Дело было под большим давлением, на людей нападали, но никто не испугался. То, что со мной рядом все время были правозащитники, чувство, что я могу бороться не один, придавало мне сил", - сказал Боленков.
СБУ обвиняет его в том, что он является сторонником анархистской идеологии и относится к группировке "Революционное действие" и "La Revolte", которые "подстрекают к свержению государственной власти".
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Спецслужба также обвиняла активиста в том, что он организовывал в Украине акции, во время которых "критиковал украинских правоохранителей", а также "открыто пропагандировал силовой метод смены власти в Беларуси".
- Сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины
- Боленков обжаловал решение о депортации.
- Шевченковский районный суд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы адвокатов активиста.
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