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Суд оштрафовал председателя ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

29 сентября, 2021 среда
15:24
Общество ОАСК

Высший антикоррупционный суд наложил на председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание в размере 4540 грн

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС .

"Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на председателя Окружного административного суда Киева. Применяемое денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что подозреваемый имеет право ходатайствовать об отмене решения.

По данным издания Слово и Дело , причина штрафа - постоянные неявки Вовка в ВАКС, где слушаются два ходатайства об отстранении его от должности, а также применение меры пресечения.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • 18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева.
  • ВАКС уже 6 раз принимал решение о принудительном приводе Вовка в суд.

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ВАКС
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