Суд оштрафовал председателя ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн
Высший антикоррупционный суд наложил на председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание в размере 4540 грн
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС .
"Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на председателя Окружного административного суда Киева. Применяемое денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума", - говорится в сообщении.
В суде сообщили, что подозреваемый имеет право ходатайствовать об отмене решения.
По данным издания Слово и Дело , причина штрафа - постоянные неявки Вовка в ВАКС, где слушаются два ходатайства об отстранении его от должности, а также применение меры пресечения.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева.
- ВАКС уже 6 раз принимал решение о принудительном приводе Вовка в суд.
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