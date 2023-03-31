Суд оштрафовал Богдана Хмельницкого – фигуранта скандала с закупками в Минобороны
Суд оштрафовал экс-руководителя департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого за предоставление НАПК недостоверной информации с нарушением сроков
Об этом сообщила прессслужба НАПК.
При этом сумма штрафа не указывается.
В конце 2022 года НАПК потребовал аудиторский отчет о закупках в условиях военного положения в возглавляемом Хмельницком департаменте. Чиновник ответил, что такого отчета у него нет. Однако в НАПК установили, что Хмельницкий лжет.
"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", - рассказал заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.
"Кроме того, он (Хмельницкий, - ред.) нарушил срок ответа. Мы усмотрели в этом умысел, поскольку Хмельницкий мог иметь мотив как затягивать с ответом, так и не предоставлять НАПК сам отчет. В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение факты неправомерных действий Хмельницкого", – добавил он.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
- Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
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