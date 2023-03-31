Об этом сообщила прессслужба НАПК.

При этом сумма штрафа не указывается.

В конце 2022 года НАПК потребовал аудиторский отчет о закупках в условиях военного положения в возглавляемом Хмельницком департаменте. Чиновник ответил, что такого отчета у него нет. Однако в НАПК установили, что Хмельницкий лжет.

"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", - рассказал заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.

"Кроме того, он (Хмельницкий, - ред.) нарушил срок ответа. Мы усмотрели в этом умысел, поскольку Хмельницкий мог иметь мотив как затягивать с ответом, так и не предоставлять НАПК сам отчет. В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение факты неправомерных действий Хмельницкого", – добавил он.