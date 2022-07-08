Об этом сообщили BBC News Украина .

Прокуратура обвинила бывших футбольных боссов в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о платеже примерно на два миллиона швейцарских франков (2,08 млн долларов), который Платини получил по распоряжению Блаттера.

Процесс над Блаттером и Платини начался в Беллинцоне 8 июня этого года. В ходе процесса прокуратура просила для обоих 20 месяцев условного срока.

Блаттер и Платини возглавляли самые влиятельные футбольные организации мира до 2015 года, когда были вынуждены подать в отставку на фоне коррупционного скандала.