Суд оправдал экс-управляющих ФИФА и УЕФА, обвиненных в коррупции
Швейцарский суд оправдал бывшего руководителя международной футбольной федерации ФИФА Зеппа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Их подозревали в коррупции, однако суд признал эти обвинения не доказанными
Об этом сообщили BBC News Украина .
Прокуратура обвинила бывших футбольных боссов в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о платеже примерно на два миллиона швейцарских франков (2,08 млн долларов), который Платини получил по распоряжению Блаттера.
Процесс над Блаттером и Платини начался в Беллинцоне 8 июня этого года. В ходе процесса прокуратура просила для обоих 20 месяцев условного срока.
Блаттер и Платини возглавляли самые влиятельные футбольные организации мира до 2015 года, когда были вынуждены подать в отставку на фоне коррупционного скандала.
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