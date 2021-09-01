Суд окончательно запретил Киркорову въезд в Литву

Об этом сообщает Delfi .

"Решение суда первой инстанции (по жалобе Киркорова, - ред.) оставлено без изменений", - заявила представитель суда Неринга Лукошявичене.

Сейчас решение окончательное и обжалованию не подлежит.

В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.

Впоследствии, Вильнюсский окружной административный суд 14 июня отклонил жалобу российского исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет Киркорову. Певец обжаловал это решение и просил отменить постановление Вильнюсского окружного административного суда и принять новое - отменить запрет Департамента миграции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb