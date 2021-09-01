Суд окончательно запретил Киркорову въезд в Литву
Главный административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова о решении про запрет на въезд в страну
Об этом сообщает Delfi .
"Решение суда первой инстанции (по жалобе Киркорова, - ред.) оставлено без изменений", - заявила представитель суда Неринга Лукошявичене.
Сейчас решение окончательное и обжалованию не подлежит.
- В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.
- Впоследствии, Вильнюсский окружной административный суд 14 июня отклонил жалобу российского исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет Киркорову. Певец обжаловал это решение и просил отменить постановление Вильнюсского окружного административного суда и принять новое - отменить запрет Департамента миграции.
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