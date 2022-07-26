Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

26 июля была удовлетворена жалоба ПриватБанка, а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске, связанном с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она потребовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке ПриватБанка, - сообщают из финансового учреждения.

Именно по итогам этой проверки Нацбанк обнаружил нарушения в работе менеджмента и бывших владельцев банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации во избежание банкротства ПриватБанка и сохранить финансовую стабильность в стране.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного ПриватБанка с бывшими собственниками по законности национализации банка", - говорится в сообщении.

15 июля бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн.

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

В июле 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экспредседателя правления ПриватБанка Дубилета.

Дубилет заявил, что у правоохранительных органов есть сведения о его местонахождении .

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения

15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение трем бывшим чиновникам ПриватБанка – экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

22 февраля 2021 года - правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

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