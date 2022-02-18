Суд окончательно отклонил жалобу Гладковского в Виhus.Info по расследованию коррупционных схем в оборонном секторе
Кассационный суд Верховного суда 18 февраля окончательно отказал Игорю Гладковскому в иске к журналистам Bihus.Info Денису Бигусу и Лесе Ивановой по делу о хищении средств в оборонном секторе
Об этом сообщает Bihus.info .
16 февраля Кассационный гражданский суд поставил отказ в иске Игоря Гладковского в пользу журналистов.
В 2019 году Bihus.info оприлюднили расследование "Армия.Друзья.Бабки" о коррупционных схемах в оборонном секторе, в частности об участии в этих схемах Игоря Гладковского - сына тогдашнего замсекретаря СНБО Олега Гладковского.
После публикации Гладковский-младший подал в суд. Он потребовал признать расследование недостоверным и опровергнуть программу в полном объеме.
3 июля 2020 года судья Подольского районного суда Владимир Гребенюк удовлетворил его иск, однако 9 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд отменил это решение и постановил новое – отказать Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.
Кассационная инстанция оставила это постановление Киевского апелляционного суда в силе, полный текст пока не обнародован.
- Напомним, 1 февраля эксзамсекретаря СНБО Олег Гладковский подал иск против журналистов Bihus.info за два предложения в расследовании о коррупции в оборонке.
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