Суд окончательно отклонил жалобу Гладковского в Виhus.Info по расследованию коррупционных схем в оборонном секторе

Об этом сообщает Bihus.info .



16 февраля Кассационный гражданский суд поставил отказ в иске Игоря Гладковского в пользу журналистов.



В 2019 году Bihus.info оприлюднили расследование "Армия.Друзья.Бабки" о коррупционных схемах в оборонном секторе, в частности об участии в этих схемах Игоря Гладковского - сына тогдашнего замсекретаря СНБО Олега Гладковского.



После публикации Гладковский-младший подал в суд. Он потребовал признать расследование недостоверным и опровергнуть программу в полном объеме.



3 июля 2020 года судья Подольского районного суда Владимир Гребенюк удовлетворил его иск, однако 9 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд отменил это решение и постановил новое – отказать Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.



Кассационная инстанция оставила это постановление Киевского апелляционного суда в силе, полный текст пока не обнародован.

Напомним, 1 февраля эксзамсекретаря СНБО Олег Гладковский подал иск против журналистов Bihus.info за два предложения в расследовании о коррупции в оборонке.