"Суд" оккупированного Крыма продолжит рассматривать дело против Джемилева
28 декабря в оккупированном РФ Крыму "городской суд Армянска" продолжит рассмотрение дела против лидера крымских татар Мустафы Джемилева
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов .
Он отметил, что заседание перенесли с 17 на 28 декабря из-за незавершенной экспертизы боеприпасов.
"По ходатайству сторон судом была назначена дополнительная судебная баллистическая экспертиза патронов к карабину ОП СКС. В связи с тем, что эта экспертиза не завершена, дата следующего судебного заседания назначена на 28 декабря. Начало судебного заседания в 13:00", - написал адвокат.
- 13 апреля 2020 года Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафи Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием".
- У представительницы Зеленского в Крыму назвали это дело политическим преследованием.
- В оккупированном Крыму завершили "следствие" против Джемилева.
- В оккупированном Крыму допросили свидетелей защиты по так называемому делу Джемилева.
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