"Суд" оккупированного Крыма продолжит рассматривать дело против Джемилева

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов .



Он отметил, что заседание перенесли с 17 на 28 декабря из-за незавершенной экспертизы боеприпасов.



"По ходатайству сторон судом была назначена дополнительная судебная баллистическая экспертиза патронов к карабину ОП СКС. В связи с тем, что эта экспертиза не завершена, дата следующего судебного заседания назначена на 28 декабря. Начало судебного заседания в 13:00", - написал адвокат.

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