"Суд" оккупантов в Крыму оставил в силе штраф крымскотатарском активисту за "несообщение о преступлении": должен заплатить 30 тыс. Рублей

Об этом сообщил адвокат Марлен Халиков в комментарии "Крымской солидарности" .

По его информации, "Верховный суд" оккупантов признал Ридвана Умерова виновным в несообщении о преступлении.

Адвокат рассказал, отмечал нарушениях в "Судакском городском суде", а также на то, что его долго не пускали к подзащитному.



"Однако суд вынес решение в пользу суда предыдущей инстанции, оставив Ридвана Умерову в силе штраф в размере 30 тыс. Рублей в качестве наказания", - говорится в сообщении.

28 мая суд оккупантов постановил оштрафовать Умерова за "недонесение".

Следователи РФ заявляли, что в 2015 году в соцсети Умеров якобы переписывался с членом "Исламского государства".