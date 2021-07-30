"Суд" оккупантов в Крыму оставил в силе штраф крымскотатарском активисту за "несообщение о преступлении": должен заплатить 30 тыс. Рублей
Российский "Верховный суд" оккупированного Крыма отклонил апелляцию крымскотатарского активиста Ридвана Умерова по штрафа по делу о "недоносительство"
Об этом сообщил адвокат Марлен Халиков в комментарии "Крымской солидарности" .
По его информации, "Верховный суд" оккупантов признал Ридвана Умерова виновным в несообщении о преступлении.
Адвокат рассказал, отмечал нарушениях в "Судакском городском суде", а также на то, что его долго не пускали к подзащитному.
"Однако суд вынес решение в пользу суда предыдущей инстанции, оставив Ридвана Умерову в силе штраф в размере 30 тыс. Рублей в качестве наказания", - говорится в сообщении.
28 мая суд оккупантов постановил оштрафовать Умерова за "недонесение".
Следователи РФ заявляли, что в 2015 году в соцсети Умеров якобы переписывался с членом "Исламского государства".
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