Суд Одесской области рассмотрит дело 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании 13 детей

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Прокуратура установила, что у жителя Южного несколько судимостей и что он изменял свое имя и место жительства после отбывания наказаний в тюрьмах.



В течение 2020-2021 годов он заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в свое временное жилище и обещал детям разрешить поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладостей.



"Используя физическое преимущество и беспомощность несовершеннолетних, мужчина совершал в отношении них действия сексуального характера. В отношении большинства детей обвиняемый совершал сексуальное насилие повторно, а в отношении некоторых - в течение нескольких месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночлег", - сообщили в прокуратуре.



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит от пяти лет заключения.



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