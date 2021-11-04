Суд Одесской области рассмотрит дело 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании 13 детей
Доброславская окружная прокуратура в Одесской области направила в суд дело 70-летнего жителя Южного, которого обвиняют в изнасиловании и развращении тринадцати детей
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуратура установила, что у жителя Южного несколько судимостей и что он изменял свое имя и место жительства после отбывания наказаний в тюрьмах.
В течение 2020-2021 годов он заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в свое временное жилище и обещал детям разрешить поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладостей.
"Используя физическое преимущество и беспомощность несовершеннолетних, мужчина совершал в отношении них действия сексуального характера. В отношении большинства детей обвиняемый совершал сексуальное насилие повторно, а в отношении некоторых - в течение нескольких месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночлег", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит от пяти лет заключения.
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