Суд обязал прокуроров закрыть дело Татарова

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.



Так, суд принял решение 14 декабря 2021 года. В ЦПК это решение назвали подарком Татарову.



"Суд исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело по причине окончания сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос", - сообщает ЦПК.



В ЦПК отметили, что решение было вынесено накануне утверждения результатов конкурса на руководителя САП. На конкурсе победил детектив НАБУ Александр Клименко - в свое время он расследовал дело Татарова.

Напомним, 18 декабря 2020 года стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении собственных полномочий в должности.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.

1 марта истекли сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

16 марта Киевский апелляционный суд отказался открывать апелляционное производство по представлению Офиса генпрокурора о непродлении сроков расследования дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.