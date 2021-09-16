Суд обязал Офис генпрокурора расследовать бездеятельность ГБР по "вагнергейту", - экс-нардеп Левус
Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть производство относительно бездеятельности ГБР в расследовании "слива" задержания "вагнеровцев"
Об этом сообщил екснардеп VIII созыва, общественный деятель Андрей Левус.
"Печерский суд удовлетворил нашу жалобу и обязал Офис Генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования Вагнергейта по 111 статье (Уголовного кодекса - ред.) Государственная измена", - написал Левус.
Вместе с сообщением активист обнародовал фото постановления суда.
"Обязать прокурора Офиса Генерального прокурора внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Тетерука Андрея Анатольевича, Лапина Игоря Александровича, Гудыменко Юрия Владимировича о совершении уголовного преступления", - говорится в документе.
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