Суд обязал Офис генпрокурора расследовать бездеятельность ГБР по "вагнергейту", - экс-нардеп Левус

Об этом сообщил екснардеп VIII созыва, общественный деятель Андрей Левус.



"Печерский суд удовлетворил нашу жалобу и обязал Офис Генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования Вагнергейта по 111 статье (Уголовного кодекса - ред.) Государственная измена", - написал Левус.



Вместе с сообщением активист обнародовал фото постановления суда.



"Обязать прокурора Офиса Генерального прокурора внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Тетерука Андрея Анатольевича, Лапина Игоря Александровича, Гудыменко Юрия Владимировича о совершении уголовного преступления", - говорится в документе.







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