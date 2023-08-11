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Суд обязал монастырь УПЦ МП вернуть заповеднику 79 объектов Нижней Лавры

11 августа, 2023 пятница
00:32
Общество

В четверг, 10 августа, Хозяйственный суд Киева обязал мужской монастырь УПЦ МП устранить препятствия в пользовании имуществом

Об этом сообщили на facebook-странице Хозяйственного суда Киева.

"10 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий в пользовании имуществом", - отмечено в сообщении.

Суд принял решение, согласно которому "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (Мужской монастырь) обязали устранить препятствия в пользовании недвижимым имуществом, которое передали по договору от 19.07.2013, путем освобождения перечисленных объектов недвижимости (выселение)".

Такое решение подтвердило право государства свободно владеть, пользоваться и распоряжаться культовыми сооружениями и недвижимым имуществом, принадлежащим ему на праве собственности.

"Хозяйственный суд города Киева принял справедливое решение, которым обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем их возвращения. Речь идет о 79 объектах. Лавры", – прокомментировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение. 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

На следующий день стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры. В тот же день Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры. Также в УПЦ МП заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о пользовании.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение. После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

12 июня в Минкульте сообщили, что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд. 1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также опечатание тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытались сорвать ее работу. 5 июля в Лавре были введены ограничения на вход. 9 июля полиция разрешила проход верующих УПЦ (МП) только по паспортам.

4 июля Белорусская православная церковь заявила, что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры "в случае их насильственного выселения".

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя. А уже 14 июля суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП на содержание под стражей.

28 июля Киевскому окружному административному суду в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ подано исковое заявление относительно экспертизы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

9 августа Хозяйственный суд города Киева принял решение о том, что договор бесплатного пользования между монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата и заповедником "Киево-Печерская лавра" расторгнут законно.

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