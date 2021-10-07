Суд обязал АМКУ расследовать связь "Укравтодора" с созданием дорожного картеля

Об этом сообщает бывшая государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельска в Facebook .

"Победа! Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Каролины Тарасенко, Ирины Ионниковои и Татьяны Разина удовлетворила нашу апелляционную жалобу и обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и" крышевания "" Укравтодор "дорожного картеля", - отметила она.

Загребельска сообщила, что в АМКУ больше года назад обратились с заявлением она, журналист Денис Бигус, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, главный редактор интернет-ресурса "Наши деньги" Алексей Шалайский и журналист Юрий Николов и ряд других лиц.

"В заявлении мы привели многочисленные факты, свидетельствующие, что именно государственный" Укравтодор "создал и" крышует "дорожной картель, который только за два последних года освоил более 200 млрд бюджетных, то есть наших с вами гривен. Но сформирован президентом Зеленским Антимонопольный комитет даже не рассмотрел наше заявление, что заставило нас обжаловать бездействие ведомства в суд. к сожалению, первую инстанцию мы проиграли. Но мы не сдались и пошли в апелляцию ", - рассказала она.

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