Суд объявил приговор по делу убийства Кирилла Тлявова: экс-полицейский Приходько получил 4 года заключения, с него взыщут миллион морального ущерба
Переяславский городской суд объявил приговор по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Бывший полицейский Иван Приходько приговорен к 4 годам заключения, также он должен выплатить родителям мальчика по 400 тысяч гривен компенсации
Об этом пишут корреспонденты Бабеля и Суспільного из зала суда.
Бывший сотрудник милиции Иван Приходько был приговорен к четырем годам лишения свободы по статье 263 и 119 УКУ за непреднамеренное убийство. Суд также постановил, что срок его содержания под стражей должен быть учтен и отнесен к сроку заключения.
Кроме того, согласно решению суда с Приходько будет взыскано более 135 тыс. гривен в пользу государства. Он также должен выплатить родителям погибшего мальчика 800 тыс. гривен морального ущерба.
Двух других фигурантов дела, Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, суд оправдал.
Владимир Петровец признан виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но заменил приговор на условное заключение сроком на два года.
- 1 июня 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ДБР провели досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух развлекавшихся стрельбой полицейских. 2 июня 2019 года эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня 2019 года раненый полицейским мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "преднамеренное убийство".
- Впоследствии тогдашний глава полиции Киевщины Ценов ушел с должности , попросив перевести его в зону ООС.
- Затем, полицейскому, фигурирующему в деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова от огнестрельного ранения, объявили подозрение в убийстве по неосторожности.
- Двое фигурантов в 2020 году были освобождены из-под стражи после внесения залога. Несовершеннолетний находился под наблюдением матери, мера пресечения для него - личное обязательство.
- По решению Европейского суда по правам человека главный обвиняемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова был отправлен под круглосуточный домашний арест.
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