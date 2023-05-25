Об этом пишут корреспонденты Бабеля и Суспільного из зала суда.

Бывший сотрудник милиции Иван Приходько был приговорен к четырем годам лишения свободы по статье 263 и 119 УКУ за непреднамеренное убийство. Суд также постановил, что срок его содержания под стражей должен быть учтен и отнесен к сроку заключения.

Кроме того, согласно решению суда с Приходько будет взыскано более 135 тыс. гривен в пользу государства. Он также должен выплатить родителям погибшего мальчика 800 тыс. гривен морального ущерба.

Двух других фигурантов дела, Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, суд оправдал.

Владимир Петровец признан виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но заменил приговор на условное заключение сроком на два года.