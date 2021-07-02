Суд обвинил Trump Organization и ее главного финдиректора в уклонении от налогов на $ 2 млн

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на CNN.

По версии прокуроров, Trump Organization 15 лет занижала налогооблагаемые доходы, оплачивая сотрудникам и членам их семей товары и услуги, такие как арендная плата, обучения и автомобили. Под подозрение попали и подарки от компании работникам.

Вайссельберг, по данным прокурора, скрывал статус резидента Нью-Йорка. Это позволило ему, как утверждается, недоплатить более $ 900 тыс, а также незаконно получить возмещение на сумму более $ 130 тыс.

Вайссельберг не признал себя виновным. Судья отпустил его под подписку о невыезде.

Самому Трампу не было предъявлено обвинений. Он назвал происходящее "политическим охотой на ведьм". Trump Organization объявила, что Вайссельберг используется властью как "пешка в попытке нанести вред самому Трампу".

Представители обвинения заявили о наличии у них неопровержимых доказательств - показания Большого жюри, бухгалтерские записи, отчеты и заявления свидетелей.