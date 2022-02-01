Суд Норвегии отказался досрочно освободить террориста Брейвика, расстрелявшего 77 человек в 2011 году

Об этом сообщает NRK.



"Казалось, что обвиняемый был лишен эмпатии и сострадания к жертвам террора. Он устно выразил горе за пострадавшими. Но в то же время он защищал и, возможно, узаконил свои действия, заявив, что большинство пострадавших были не детьми, а людьми с "лидерскими позициями". И это несмотря на то, что он должен знать, что среди погибших были дети от 14 лет", - говорится в решении суда.



Также в суде отмечают, что идеология Брейвика осталась такой же, как и на момент совершения преступления. Кроме того, его слова "не имеют большой ценности", а его действия до сих пор могут нести угрозу.



"Суд пришел к выводу, что риск насилия от обвиняемого значителен, реален и так же сегодня, как и при вынесении приговора о содержании под стражей в августе 2012 года", - говорится в сообщении.



В то же время адвокат Брейвика сообщил, что обвиняемый собирается подавать апелляцию.



"Я ознакомился с результатом со своим клиентом, и он заявил, что хочет обжаловать решение. Мне нечего больше сказать", - отметил он.



Защитник добавил, что даже если Брейвик подаст апелляцию, то Апелляционный суд может не рассмотреть дело. Однако защита готовит иной иск об условиях содержания обвиняемого, поскольку считает, что нормы содержания были нарушены.



Издание передает, что рассмотрение просьбы о досрочном освобождении длилось три дня. Брейвик приходил на заседание с нацистскими плакатами и бумагами с правоэкстремистским содержанием.



"Его сообщение заключалось в том, что существует геноцид белых, хорошо известная теория заговора в правоэкстремистских кругах. Несколько раз в течение дня он пытался привлечь внимание прессы. Он сделал несколько нацистских приветствий, также непосредственно адресованных судье", - говорится в сообщении.

Напомним, Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек, еще 151 человек получил ранения. В 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.

В марте 2016 года Брейвик подал иск, в котором обжаловал в суде "бесчеловечное обращение" со стороны Норвегии. Ранее сообщалось, что он отбывал срок в трехкомнатной камере с телевизором и компьютером, но без доступа в Интернет. Ему разрешили выходить во двор для выполнения физических упражнений.

Впоследствии норвежский суд удовлетворил жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьмах и постановил выплатить ему 331 тыс. крон.

В июне 2017 года Брейвик сменил имя. Теперь в государственном реестре населения он обозначен как Фьотольф Хансен.

В 2018 году Брейвик впервые покаялся за свои действия и написал в администрацию тюрьмы письмо, где выразил раскаяние за свои действия и "фашистскую идеологию".