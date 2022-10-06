Об этом сообщило агентство Reuters.

Судьи постановили, что каждый искатель убежища, обратившийся в государственный центр в Нидерландах, должен немедленно получить спальное место в помещении, еду, воду и доступе к гигиеническим санитарным сооружениям.

Нидерландский совет по делам беженцев подал в суд на государство Нидерланды в августе, когда сотни беженцев были вынуждены спать на улице, практически не имея доступа к питьевой воде, санитарным удобствам и медицинскому обслуживанию, поскольку в государственных центрах по предоставлению убежища не было мест.

Каждый день несколько сотен просителей убеища прибывают в главный центр приема в северном городе Тер-Апель. За последние несколько дней там удалось найти места в помещениях для всех желающих.

В конце августа в переполненном центре для просителей убежища в Тер-Апелле умер трехмесячный ребенок, что вызвало негодование в Нидерландах. Власти все еще расследуют этот случай, но уже заявили, что, по предварительным данным, никаких преступных действий совершено не было.

В настоящее время в Нидерландах около 30 тысяч просителей убежища находятся в экстренных и кризисных центрах, сообщил агентству представитель министерства юстиции Этьен Буйс. Он сказал, что правительство изучает решение суда.

Кроме улучшения условий в экстренных и кризисных центрах для просителей убежища, судьи постановили, что правительство больше не может размещать там уязвимые группы беженцев.

Уязвимые группы, к которым относятся семьи с маленькими детьми, несовершеннолетние путешествующие в одиночку мигранты и просители убежища, нуждающиеся в медицинской или психиатрической помощи, должны размещаться в специальных учреждениях, которые могут оказать им необходимую помощь, заявили судьи.

6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

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