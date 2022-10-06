English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Суд Нидерландов принял решение привести центры приема искателей убежища к стандартам ЕС, - Reuters

Суд Нидерландов принял решение привести центры приема искателей убежища к стандартам ЕС, - Reuters

6 октября, 2022 четверг
16:59
Мир

Суд Нидерландов обязал правительство привести условия в центрах экстренного предоставления убежища к стандартам ЕС и заявил, что уязвимые беженцы больше не должны там размещаться

Об этом сообщило агентство Reuters.

Судьи постановили, что каждый искатель убежища, обратившийся в государственный центр в Нидерландах, должен немедленно получить спальное место в помещении, еду, воду и доступе к гигиеническим санитарным сооружениям.

Нидерландский совет по делам беженцев подал в суд на государство Нидерланды в августе, когда сотни беженцев были вынуждены спать на улице, практически не имея доступа к питьевой воде, санитарным удобствам и медицинскому обслуживанию, поскольку в государственных центрах по предоставлению убежища не было мест.

Каждый день несколько сотен просителей убеища прибывают в главный центр приема в северном городе Тер-Апель. За последние несколько дней там удалось найти места в помещениях для всех желающих.

В конце августа в переполненном центре для просителей убежища в Тер-Апелле умер трехмесячный ребенок, что вызвало негодование в Нидерландах. Власти все еще расследуют этот случай, но уже заявили, что, по предварительным данным, никаких преступных действий совершено не было.

В настоящее время в Нидерландах около 30 тысяч просителей убежища находятся в экстренных и кризисных центрах, сообщил агентству представитель министерства юстиции Этьен Буйс. Он сказал, что правительство изучает решение суда.

Кроме улучшения условий в экстренных и кризисных центрах для просителей убежища, судьи постановили, что правительство больше не может размещать там уязвимые группы беженцев.

Уязвимые группы, к которым относятся семьи с маленькими детьми, несовершеннолетние путешествующие в одиночку мигранты и просители убежища, нуждающиеся в медицинской или психиатрической помощи, должны размещаться в специальных учреждениях, которые могут оказать им необходимую помощь, заявили судьи.

  • 6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Нидерланды
беженцы
Читайте также:
Марія Захарова
5 октября, 2022 среда
МИД Казахстана вызвал посла РФ из-за высказываний Захаровой относительно дипломата из Украины
Москва_Кремль
4 октября, 2022 вторник
С Путиным мир уже не будет говорить, скоро мы можем увидеть неожиданные решения в Москве, - Огрызко
Рамзан Кадиров
5 октября, 2022 среда
В ISW пояснили, почему Путин не решился наказать Кадырова и Пригожина за критику минобороны РФ
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.18
    Покупка 40.18
    Продажа 41.05
  • EUR
    Покупка 39.08
    Продажа 40.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
17:28
OPINION
Продолжается необъявленная война между ОПЕК+ и странами-импортерами нефти
17:02
минфин
Государство сможет выкупать системные банки за 1 гривню: ВРУ приняла закон
16:55
Обновлено
Кирилл Шевченко
Верховная Рада уволила главу НБУ Кирилла Шевченко
16:51
Эксклюзив
В Праге начался саммит Европейского политического сообщества с участием 44 стран без РФ, - журналист Радио Свобода Хотин
16:34
Александр Лукашенко выступает в Дворце независимости. Минск, 2 июля 2022 года
Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси
16:34
Эксклюзив
Силы врага из Новой Каховки отправляют на северное и северо-западное направления для построения новой линии обороны, - военный эксперт Рябых
16:17
Резников: срок действия российского ядерного потенциала истек в 1997 году
16:10
Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта
16:00
Израиль
Турция назначила посла в Израиле впервые после 4 лет отсутствия дипломатических отношений
16:00
Спрашивали, как сдаться в плен: россияне более 2 тыс. раз позвонили в проект "Хочу жить" в первые недели его работы
15:57
Макрон намерен убедить ЕС ввести потолок цен на газ уже в октябре, - BFMTV
15:44
ВСУ в октябре освободили на Херсонщине 29 населенных пунктов, - Генштаб
15:40
Обновлено
Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие
15:23
Оккупанты на Луганщине объявили "эвакуацию" учреждений из Кременной и Сватова
15:23
Был в Изюме, Сватово и Лиманщине. Белорусу, наемнику воевавшему на стороне РФ, сообщили о подозрении
15:18
Французам будут платить €150 в месяц за прием беженцев из Украины
15:15
Во временно оккупированном Севастополе РФ мобилизует водителей скорых и трактористов, - разведка
15:06
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме об известном модельере
15:02
США и Украина
США анонсировали финансовую помощь Украине в размере 55 млн долларов для подготовки к зиме
14:59
Наталья Диденко
Солнечная погода и утренние туманы: синоптик Наталья Диденко о погоде 7 октября
14:47
Матвиенко
В России принялись искать "договоренности" и пригласили парламент Украины на переговоры
14:46
Эксклюзив
В плену остаются более 700 азовцев, - начальник штаба полка "Азов"
14:45
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ: что в него входит
14:38
Эксклюзив
Судьба российских войск в Херсоне решена, - военный эксперт Притула
14:37
Разрывает коллективные ограничения личной памяти: объявили лауреата Нобелевской премии по литературе
14:32
"Символ несокрушимости": деньги от продажи браслетов из последней партии стали завода "Азовсталь" пойдут на нужды ВСУ
14:30
OPINION
Россия действительно без границ
14:30
Гуменюк: у оккупантов на Юге нечем стрелять, проблемы с логистикой
14:29
Украинцы, которые эвакуировались в безопасные места, должны переждать зиму там, - Верещук
14:25
Алек Болдвин
"Никто не выше закона": стали известны условия возобновления съемок фильма Болдвина
14:07
В школе возле Мариуполя разместили более 200 россиян, детей отправили на "дистанционку"
14:03
Медийность не помогает. Начальник штаба "Азов" сказал, что делать родственникам пленных
14:02
Эксклюзив
Второго Медведчука у нас нет, но есть идея набрать обменный фонд для освобождения наших пленных, - начальник штаба полка "Азов"
14:02
россия хакер
Стирает цифровой след: РФ придумала способ, как распространять дезинформацию через телеграмм, - исследование Nisos
14:01
Только за сутки 4 танка, гаубицы, бронемашины и 12 оккупантов. Морские пехотинцы показали, как уничтожают врага
13:51
Никопольские предприятия работают, несмотря на обстрелы, вопрос с эвакуацией не стоит, - областной совет
13:51
В Херсонской области оккупанты предлагают "оздоровить" детей в Крыму, чтобы взять в заложники, - депутат облсовета
13:45
"Не умел обращаться с оружием": украинская звезда фильма "Горькая жатва" Печерица рассказал, как решился пойти в ВСУ
13:36
В Полтавской области 6–9 сентября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
13:34
Спецслужбы РФ предлагали азовцам "уничтожить Запад и США", - Кортевич
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV