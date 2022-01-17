Суд не избрал меру пресечения Порошенко: решение объявят 19 января
Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание перенесли на 19 января
Соответствующее решение было принято во время заседания суда, передает Эспрессо.TV.
Секретарь Печерского райсуда сообщил, что решение суда по делу Петра Порошенко будет объявлено 19 января в 14.00.
"Выход следователя судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - объявил представитель суда.
После этого сегодняшнее судебное заседание было объявлено закрытым.
Председательствующий судья, выбиравший меру пресечения Порошенко, Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате почти 5 часов.
Прокурор попросил для Порошенко содержание под стражей на 2 месяца с залогом в 1 млрд грн. Также суд просили обязать пятого президента сдать свои паспорта и носить электронный браслет.
В свою очередь, адвокаты просили Печерский суд не назначать ни одного меры пресечения пятому президенту Украины.
Порошенко заявил, что в документах обвинения присутствуют формулировки "ДНР" и "ЛНР", которые, согласно украинскому законодательству, должны употребляться в официальных документах с приставкой "террористические организации".
В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта Порошенко уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
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