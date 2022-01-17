Суд не избрал меру пресечения Порошенко: решение объявят 19 января

Соответствующее решение было принято во время заседания суда, передает Эспрессо.TV.



Секретарь Печерского райсуда сообщил, что решение суда по делу Петра Порошенко будет объявлено 19 января в 14.00.



"Выход следователя судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - объявил представитель суда.



После этого сегодняшнее судебное заседание было объявлено закрытым.



Председательствующий судья, выбиравший меру пресечения Порошенко, Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате почти 5 часов.



Прокурор попросил для Порошенко содержание под стражей на 2 месяца с залогом в 1 млрд грн. Также суд просили обязать пятого президента сдать свои паспорта и носить электронный браслет.



В свою очередь, адвокаты просили Печерский суд не назначать ни одного меры пресечения пятому президенту Украины.



Порошенко заявил, что в документах обвинения присутствуют формулировки "ДНР" и "ЛНР", которые, согласно украинскому законодательству, должны употребляться в официальных документах с приставкой "террористические организации".



В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта Порошенко уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.