Суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Судья зашел в зал, объявил решение и вышел. При этом собравшиеся жаловались на то, что судья читал решение слишком тихо, чтобы его можно было хорошо расслышать.



"Я вас поздравляю, хотя никто из нас ничего не слышал. Единственная фраза, которую мы услышали – это личное обязательство и отсутствие каких-либо арестов", - сказал Порошенко.



Кроме того, Порошенко призвал оппозиционные силы объединиться для отпора российской агрессии.



Суд обязал Порошенко сдать загранпаспорт, являться по требованию следователей, сообщать об изменении места жительства, а также ограничил выезд лидера "Евросолидарности" за пределы Киева и Киевской области.



Порошенко назвал такое решение суда препятствованием его политической деятельности.



После заседания Порошенко выступил перед митингом его поклонников и завершил свое выступление исполнением Государственного гимна Украины.